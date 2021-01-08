Женщина говорит, что подобные случаи в Одессе уже несколько раз происходили с ее знакомыми

В одном из кондитерских магазинов Одессы случился языковой скандал

Инцидент произошел перед Рождеством в магазине «Рошен» на проспекте Академика Глушко, 16/1. Об этом депутат горсовета Жанна Мандриченко рассказала на своей странице в Фейсбуке, передает Politeka.net

Женщина пришла в магазин, чтобы докупить сладостей для гостей и увидела охранника с неправильно надетой маской на лице. Она сделала ему замечание и попросила придерживаться дистанции, на что получила следующий ответ: «А чего это вы тут на украинском разговариваете? После 16-го будете, а пока тут русский язык! А сейчас давайте уходите отсюда! Всё купили? Так уходите!».

Покупательница обратилась к руководству. Но когда и там решили, что "ничего страшного не произошло", женщина сняла происходящее на телефон, а потом вызвала полицию.

"В это время на меня нападает охранник, начинает толкать и пытается отобрать телефон, взывая, что здесь съемки запрещены. Телефон он, конечно, не смог отобрать. ", – рассказала Мандриченко.

Также она добавила, что подобные случаи в Одессе уже несколько раз происходили с ее знакомыми

Сама Жанна Мандриченко является депутатом городского совета от партии «Европейская солидарность». В соцсетях сообщили, что охранника после инцидента уволили из магазина.

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