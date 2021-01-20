Бабушка Даши Лукьяненко рассказала о наказании для предполагаемого убийцы своей внучки

Как передает Politeka.net, свой комментарий женщина дала "Фактам" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)



По ее словам, решению подозреваемого в изнасиловании и убийстве ребенка порезать себе шею в здании суда есть объяснение.



"Это, чтобы продлить свое пребывание в СИЗО. Ему там хорошо, там есть все удобства, все удовольствия", — заявила Екатерина Лукьяненко.



Также женщина отметила, мама и отец Даши тяжело переживают потерю ребенка, а заседания суда превратились для них в испытание.

"Хочу, что бы все быстрей закончилось, может, хоть тогда они чуть-чуть успокоятся", - поделилась женщина.



По ее словам, суд должен вынести приговор Тарасову как можно скорее, а пожизненное заключение будет для него недостаточным наказанием.

"Убийство. Я хотела бы, чтобы его убили. Смертная казнь", — заявила бабушка погибшей.

Напомним, что в резонансное убийство, которые произошло на Одесчине, потрясло всю Украину.

11-летня Дарья Лукьяненко исчезла днем по дороге в школу. На 7-й день поисков ее тело нашли в выгребной яме туалета во дворе предпринимателей Тарасовых. В преступлении сознался их младший сын — 22-летний Николай Тарасов.

Если его вину докажут, ему грозит 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Напомним, всплыли резонансные подробности убийства Даши Лукьяненко: «Семья всё знала».

Как сообщала Politeka, появилось первое видео с места жуткой расправы над Дашей Лукьяненко под Одессой.

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