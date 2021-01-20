Убийце Даши Лукьяненко вынесли приговор

Как передает Politeka.net, наказание для Николая Тарасова озвучил Раздельнянский районный суд Одесской области.

Трагический инцидент произошел еще летом 2019 года - в Одесской области нашли убитой 11-летнюю Дашу Лукьяненко.

Она пропала 13 июня, а через шесть дней ее тело нашли в выгребной яме в одном из домов поселка.

Тогда же задержали 22-летнего жителя дома Николая Тарасова. Следователи установили, что он увидел девочку на улице, затащил ее в дом и пытался изнасиловать.



В среду, 20 января, во время заседания суда он пытался порезать себе горло и вынесение приговора пришлось перенести.

Спустя некоторое время рассмотрение дела возобновили и Николаю Тарасову дали 15 лет тюрьмы за похищение и убийство 11-летней девочки.

Ранее бабушка погибшей рассказала, какого наказания хочет для убийцы своей внучки.

По ее словам, суд должен вынести приговор Тарасову как можно скорее, а пожизненное заключение будет для него недостаточным наказанием.

"Убийство. Я хотела бы, чтобы его убили. Смертная казнь", — заявила бабушка погибшей.

Напомним, всплыли резонансные подробности убийства Даши Лукьяненко: «Семья всё знала».

Как сообщала Politeka, появилось первое видео с места жуткой расправы над Дашей Лукьяненко под Одессой.

Также Politeka писала, что новое исчезновение девочки переполошило Одессу: фото и что известно о пропавшей.