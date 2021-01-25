Алексей Мясковский, директор государственного предприятия «Одесский морской торговый порт» 18 января был в срочном порядке отстранен со своей должности приказом министра инфраструктуры и транспорта Владиславом Криклием без адекватного объяснения причины.

Формальным поводом, написанном в приказе, было «проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятия», - передает "Капитал". Стоит отметить, что официальный плановый аудит финансово-хозяйственной деятельности Одесского порта был проведен в конце 2020 года и продемонстрировал прямо таки блестящие результаты: порт показал чистую прибыль в 40 миллионов при том, что еще полтора года назад у него было 110 млн убытков.

В последний день 2020 года министр Криклий поздравил Мясковского с отличной работой, написав в «Фейсбуке»: «Хвалить очень даже есть за что. Спасибо за работу всей команде!».

Очевидно, последовавшее за столь приятным окончанием года скоропостижное отстранение вызвало у рынка как минимум недоумение. Буквально через два дня в СМИ появилась информация о том, что три буксира Одесского порта, а именно Ударник, Новатор и Патриот, ушли из Одессы в Николаев по договору о суточной аренде, в рекордно быстрые сроки заключенному между ОМТП и малоизвестной буксирной компанией из Николаева под названием «Ник-Флот».

Журналисты связали факты отстранения Мясковского и передачи трех государственных буксиров молодой и неизвестной компании – по их мнению, директор ОМТП просто не позволял сдавать имущество порта в посуточную аренду без конкурсов и процедур, и именно поэтому попал в немилость министра.

Сегодня Алексей Мясковский дал эксклюзивное интервью изданию «Транс-Формация», в котором косвенно подтвердил мнение СМИ. По его словам, процедура передачи буксиров в Николаев произошла во всеми мыслимыми нарушениями. «Согласования не было. Договор, который пришел в портофлот, был подписан Гармашом, но не имел ни одного согласования. Хотя есть определенная процедура: документ должен пройти канцелярию, его должны “расписать” на ответственных лиц, ответственные лица должны подготовить обоснование, просчитать и утвердить тариф», - сказал в интервью отстраненный директор Одесского порта.

По его словам, Ударник, Новатор и Патриот переданы в суточную аренду по цене вдвое ниже «чем могли бы отдать тем компаниям, письма от которых лежат сейчас у и.о. руководителя Александра Гармаша». Ранее в СМИ появился документ с ценами, подписанные Гармашем от Одесского порта, и Андреевой от «Ник-Флот» - аренда Новатора и Ударника обойдется компании в 33 тысячи гривен в сутки, Патриота – в 45 тысяч гривен.

В то же самое время, по словам Мясковского, во время его руководства портом ему поступило как минимум 5 предложений на аренду этих и других буксиров от различных частных буксирных компаний по ценам от 60 до 70 тысяч гривен в сутки.

«Во второй половине года порт получил заявки от пяти компаний с предложениями работать по нормальным договорам, по нормальным тарифам. Получив эти предложения, я обратился с ними к министру с инициативой проводить на буксиры открытый конкурс через систему Prozorro. Потому что у нас есть спрос на буксиры, и бизнес готов к тарифам, которые рассчитали наши экономисты. Там учтены все затраты буксира, наша рентабельность. Без топлива и НДС шла речь о 30-40 тысячах гривен в сутки, а бизнес предлагал нам платить в 1,5-2 раза больше», - утверждает Мясковский.

По его мнению, именно его предпочтение работать через публичную систему закупок Prozorro и стала неформальной причиной его отстранения. Мясковский показал журналистам документы – служебную записку, ставшую причиной его временного удаления с работы. В служебной записке указано, что Мясковский выложил в систему Prozorro объявление о передаче 6 буксиров Одесского порта в бербоут-чертер по так называемой процедуре изучения спроса. Этот механизм выяснения рыночной заинтересованности в услугах/имуществе предприятия является более чем расхожим и прописанным в документах Министерства инфраструктуры – приказ №244 п.3.1. И тем не менее, именно этот факт – выполнение приказа Министерства инфраструктуры - указан причиной необходимого временного отстранения Мясковского от работы.

Описанная ситуация безусловно вызывает множество вопросов.

Почему три буксира были так срочно оформлены и отправлены в Николаев, в то время как в Одесском порту они отнюдь не простаивали?

Почему проигнорированы гораздо более выгодные предложения других буксирных операторов, в то время как едва созданная компания получила этот флот практически по себестоимости, к тому же по невероятно ускоренной процудере? В чем причина столь благосклонного отношения министра к компании «Ник-Флот» и почему министерство инфраструктуры никак не комментирует происходящее?

По информации некоторых телеграм-каналов, негласным автором описанного процесса является некий Алексей Кошин, заместитель главы Администрации морских портов Украины, выходец из Службы безопасности Украины. Кошин, пишут журналисты, давно знаком с министром Владиславом Криклием – вместе они руководили Сервисным центром МВД, а после именно министр лоббировал назначение друга в Администрацию морских портов. Именно Кошин, как утверждают авторы, распределяет по большим государственным портам своих приближенных людей, которые ведут «переговоры» с руководителями предприятий и требуют от них принятия выгодных им решений. В случае отказа сотрудничать, руководители отстраняются – именно это мы наблюдаем в ситуации Одесского порта, нечто похожее раньше случилось с руководителем порта Южный.

Картина выглядит довольно печально – министр транспорта явно принимает решения, которые далеки от интересов государственной экономики, защиты социальных прав сотрудников государственных портов, и других задач, которые он взял на себя вступив в эту уважаемую должность. Стратегические объекты инфраструктуры погрязли в коррупционных схемах и мелких проделках «однодневных» чиновников, вместо того, чтобы наполнять государственный бюджет.

Одесский порт совсем недавно уже становился объектом личного внимания только что избранного в тот момент Президента Владимира Зеленского – в июле 2019 года он приезжал в порт и поддал жесткой критике тогдашнее руководство предприятия за стремительные убытки и сомнительные схемы, реализуемые в порту. Прошло совсем немного времени, и схемы вернулись на круги своя. Неужели и в этот раз потребуется личное вмешательство Президента?