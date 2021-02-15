В сети показали фото бойца из одесской бригады, жизнь которого оборвал вражеский обстрел из пулемета
Трагическое известие из зоны ООС на Донбассе сообщили в пресс-службе 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода, передает Politeka.net
Военнослужащий Владислав Лященко погиб 11 февраля в результате пулеметного огня во время перемещения на взводном опорном пункте. Ему было всего 24 года.
«К сожалению война вновь оборвала еще одну жизнь, поэтому с болью сообщаем, что вчера мы потеряли нашего собрата. Выражаем искренние соболезнования семье Владислава и отомстим за кожного нашего воина, который ценой собственной жизни оберегают мирное небо для каждого украинца», — говорится в публикации бригады.
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Украинцы в соцсетях выражают соболезнования родным и близким погибшего.
"Земной поклон и вечная слава павшим Защитнику Украины 🇺🇦 Родным, собратьям и друзьям - искренние соболезнования. Российским оккупантам - смерть",
"Герои не умирают", "Сколько можно терять наших ребят?", - пишут в сети.
Не так давно мы сообщали о еще одной утрате.
6 февраля два молодых бойца подорвались на неизвестном взрывном устройстве вблизи Марьинки в Донецкой области.
24-летний старший солдат Назарий Полищук и солдат Алексей Подвезенный погибли на месте.
Напомним, что молодой боец из одесской бригады отдал жизнь за Украину: трагические подробности
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