Четыре боевых корабля НАТО зашли в одесский порт

Как сообщает сайт Министерства обороны Украины, корабли посетили акваторию порта впервые в этом году, передает Politeka.net

Так, утром 10 марта вторая постоянная противоминная группа, состоящая из четырех минных тральщиков, пришвартовалась у морских причалов.

В Минобороны рассказали, что в состав корабельной группы входит корабль обеспечения — флагман S. MEHMET PASA ВМС Турции, корабли AYVALIK (также под турецким флагом), TAJO ВМС Испании и LUPU DINESCU под флагом Румынии. Планируются общие учения в Черном море.

Вторая постоянная противоминная группа НАТО (SNMCMG2) – одна из морских групп быстрого реагирования НАТО, ее полный состав включает командное судно и 8 морских тральщиков.

Ранее мы уже писали, что Украина готова дать согласие на открытие военной базы Великобритании на своей территории.

Так, по словам главы МИД Дмитрия Кулебы, Украина готова дать согласие на создание военной базы Великобритании. Она могла бы быть расположена в Николаевской области.

Кулеба отметил, что украинская сторона выступает за более тесное сотрудничество с британскими военными и рассматривает возможность размещения британских десантников на своей территории.

Напомним, что в Одессу вошел ракетоносный британский корабль, фото: что происходит

Как сообщала Politeka, войска НАТО обосновались в Украине.

Также Politeka рассказывала, корабли НАТО покинули Украину, но один срочно вернулся: всплыла настоящая причина, кадры.