Апрель приготовил одесситам неблагоприятную метеорологическую обстановку – ожидается три магнитные бури
Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, передает Politeka.net
Первая, по прогнозам специалистов, накроет Одессу уже 2-3 апреля.
Второй метеоудар ожидается через неделю - 8-10 апреля - магнитная буря на пике достигнет класса G1.
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После этого стоит подготовиться к последнему в этом месяце серьезному всплеску на Солнце - 16-17 апреля.
Из-за геомагнитных колебаний у метеозависимых и пожилых людей могут возникать головные боли, слабость и усталость, а также нарушение сна, раздражительность, скачки артериального давления, падение работоспособности, обострение хронических заболеваний и апатия.
Для того, чтобы минимизировать последствия магнитных колебаний необходимо уменьшить психоэмоциональные и физические нагрузки. Стоит также хорошо выспаться, а изнурительные тренировки лучше заменить прогулкой на свежем воздухе. Не стоит употреблять в эти дни кофе, алкоголь, бодрящие напитки и тяжелую пищу. По возможности ограничить курение.
Напомним, магнитные бури ударят с новой силой по Одессе: в какие дни быть готовым и чего опасаться.
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