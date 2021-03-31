Апрель приготовил одесситам неблагоприятную метеорологическую обстановку – ожидается три магнитные бури

Об этом сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца, ФИАН, передает Politeka.net

Первая, по прогнозам специалистов, накроет Одессу уже 2-3 апреля.

Второй метеоудар ожидается через неделю - 8-10 апреля - магнитная буря на пике достигнет класса G1.

После этого стоит подготовиться к последнему в этом месяце серьезному всплеску на Солнце - 16-17 апреля.

Из-за геомагнитных колебаний у метеозависимых и пожилых людей могут возникать головные боли, слабость и усталость, а также нарушение сна, раздражительность, скачки артериального давления, падение работоспособности, обострение хронических заболеваний и апатия.

Для того, чтобы минимизировать последствия магнитных колебаний необходимо уменьшить психоэмоциональные и физические нагрузки. Стоит также хорошо выспаться, а изнурительные тренировки лучше заменить прогулкой на свежем воздухе. Не стоит употреблять в эти дни кофе, алкоголь, бодрящие напитки и тяжелую пищу. По возможности ограничить курение.

Напомним, магнитные бури ударят с новой силой по Одессе: в какие дни быть готовым и чего опасаться.

Как сообщала Politeka, коснется даже людей без метеозависимости: весной магнитные бури ударят с новой силой, названы даты.

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