В марте одесситы уже пережили мощные геомагнитные бури, однако на этом не закончилось и к концу месяца жителям стоит быть готовым к новым ударам

Начиная с 26 марта жителей Одессы ждет слабая геомагнитная буря, далее 27 марта обстановка в городе успокоится. А вот 28 марта накроет магнитная буря силой в 5 баллов. Она начнется ночью и как минимум продлится до позднего вечера. Об этом сообщается на сайте Meteo.ua.

Из-за магнитных колебаний у метеозависимых и пожилых людей могут возникать головные боли, слабость и усталость, а также нарушение сна, раздражительность, скачки артериального давления, падение работоспособности, обострение хронических заболеваний и апатия.

Для того, чтобы минимизировать последствия магнитных колебаний необходимо уменьшить психоэмоциональные и физические нагрузки. Стоит также хорошо выспаться, а изнурительные тренировки лучше заменить прогулкой на свежем воздухе. Не стоит употреблять в эти дни кофе, алкоголь, бодрящие напитки и тяжелую пищу. По возможности ограничить курение.

Ранее мы писали, что скаждым днем в Одесской области увеличивается число заболевших коронавирусом и теперь регион обошел все другие области в стране по этому показателю.

Одесская область стала лидером по количеству выявленных новых случаев Covid-19 за сутки.

По состоянию на пятницу, 26 марта в регионе зафиксировано 1545 новых случаев заражения ковид.

Общее число заболевших составляет 103 328 человек. Летальных случаев от болезни - 1 698, из них 19 – за последние сутки.

82 738 человек выздоровели, в том числе 299 – за последние сутки.

Напомним, что к одесситам экстренно обратились из-за ситуации с вирусом: "Уже сегодня не хватает медиков"

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