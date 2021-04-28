В Одессе учительница попала в больницу после конфликта с учеником
Как передает Politeka.net, подробности и кадры произошедшего опубликовали в сети.
По предварительной информации, инцидент произошел в 22-й школе.
"Восьмиклассник подошёл вплотную к учительнице математики и залил лицо перцовкой", - говорится в сообщении.
На опубликованных кадрах видно, как педагог, снимая приходящее на телефон, подходит к одному из учеников. Парень выхватывает баллончик с опасным газом и направляет его прямо ей в лицо.
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По предварительной информации, учительницу госпитализировали в больницу.
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