В Одессе учительница попала в больницу после конфликта с учеником

Как передает Politeka.net, подробности и кадры произошедшего опубликовали в сети.

По предварительной информации, инцидент произошел в 22-й школе.

"Восьмиклассник подошёл вплотную к учительнице математики и залил лицо перцовкой", - говорится в сообщении.

На опубликованных кадрах видно, как педагог, снимая приходящее на телефон, подходит к одному из учеников. Парень выхватывает баллончик с опасным газом и направляет его прямо ей в лицо.

По предварительной информации, учительницу госпитализировали в больницу.

Ранее мы рассказывали, что одесский патрульный во время задержания хулигана лишился пальца на руке.

Так, жильцы одной из местных многоэтажек пожаловались в полицию на слишком громкую музыку, которая доносилась из соседней квартиры.

Приехав по указанному адресу полицейские обнаружили мужчину в неадекватном состоянии.

Агрессор принялся кидаться на стражей порядка, и во время задержания откусил патрульному часть фалангу одного из пальцев на левой руке.

Напомним, юная украинка так и не дошла до школы, кадры и детали ЧП.

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