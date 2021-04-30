"Песня об Одессе" из советской оперетты не может быть символом украинского города

Высокопоставленному украинскому чиновнику не нравится гимн Одессы на русском языке

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь требует выбрать гимном другую песню или перевести ее на украинский язык.

Об этом стало известно из годового отчета который появился на официальном сайте омбудсмена, передает Politeka.net

По мнению омбудсмена, русскоязычная композиция "Песня об Одессе" из советской оперетты "Белая акация" не может быть символом украинского города.

«Требует приведения в соответствие с законом решение Одесского городского совета, которым утверждена русскоязычная композиция «Песня об Одессе» из советской оперетты «Белая акация» как гимн города и размещена на сайте на русском языке», - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, силовики из других регионов прибыли в Одессу, чтобы обеспечивать порядок на улицах города и не допустить провокаций 2 мая.

В Одессе правоохранители готовятся к мероприятиям, которые пройдут в городе 2 мая, приуроченные к 7-й годовщине трагедии, которая имела место в 2014 году.

С 30 апреля в Одесской области будут введены усиленные меры безопасности.

Во время чествования памяти погибших к обеспечению публичной безопасности будут привлечены 1300 полицейский и 1200 нацгвардейцев.

Напомним, что 2 мая в Одессе: в мэрии предупредили о неудобствах с транспортом

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