Синоптики порадовали одесситов долгожданным потеплением на Пасху, однако в тоже время они прогнозируют дожди

Так, согласно прогнозу Гидрометцентра, Черного и Азовского морей, в Одессе на выходных ожидается переменная облачность. Без существенных осадков, лишь ночью 1 мая местами небольшой дождь.

Ночью и утром местами туман.

Ветер южный, 9-14 метров в секунду, днем 1 мая северный, 7-12 метров в секунду.

Температура ночью составит 8-13 °С тепла, днем воздух прогреется до 19-24 °С, 2 мая в прибрежной зоне 12-17 °С.

По данным сайта sinoptik.ua, в Одессе день и вечер будут ясными, придя на смену пасмурному утру. Без осадков.

Температура воздуха 1 мая будет колебаться в пределах +11+15 градусов ночью, днем не больше +18 градусов, в воскресенье синоптики ждут 9-14 градусов тепла ночью и 18 градусов днем.

Напомним, одесситам рассказали об ограничениях во время пасхальных праздников.

Храмы должны придерживаться рекомендаций, которые разработали для них в Министерстве здравоохранения. Об этом в ходе брифинга 23 апреля заявил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко.

Чтобы не допустить нового всплеска заболеваемости, в храмах призывают поощрять онлайн-богослужения для верующих, увеличить количество сессий благословения, но уменьшить их продолжительность. При этом двери в помещения церквей должны быть открыты.

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