2 мая в Одессе пройдут траурные мероприятия в связи с годовщиной драматических событий в 2014 году
По этой причине будет изменено движение общественного транспорта – троллейбусов, трамваев и маршруток в районе Куликова поля и Соборной площади.
Ограничения будут действовать с 7:00 ч до 20:00 ч 2 мая 2021, сообщается на официальном сайте города, передает Politeka.net.
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В частности, будут запрещены остановки:
– троллейбусных маршрутов № 5, 7, 10, 11 «Куликово поле» на Итальянском бульваре в направлении движения до железнодорожного вокзала;
– троллейбусного маршрута № 9 «Куликово поле» на ул. Канатной в направлении движения к ул. Шевченко;
– трамвайного маршрута № 12 «ул. Греческая »по ул. Преображенский в прямом и обратном направлении.
Конечные остановки автобусных маршрутов №№ 120, 190 пеенесут на ул. Пантелеймоновская, 60, а автобусных маршрутов №№ 175, 185 на ул. Спиридоновская, возле дома № 1/3.
Кроме того, объезжать площади будут маршрутки №№ 146, 208, 242, 127, 121, 221, 210, 111.
Кроме того, в случае необходимости будет ограничено движение автотранспорта 2 мая 2021 по таким улицам:
– ул. Среднефонтанской (от ул. Пироговской до Итальянского бульвара)
– Итальянскому бульвару (от ул. Среднефонтанской до ул. Канатной)
– ул. Канатной (от Итальянского бульвара до ул. Пироговской)
– ул. Пироговской (от ул. Канатной до ул. Среднефонтанской)
– ул. Преображенский (от ул. Бунина до ул. Дерибасовской)
– Соборной площади (от ул. Преображенской до ул. Садовой)
– ул. Садовой (от Соборной площади до ул. Преображенской).
Это временные изменения с целью принятия соответствующих мер по обеспечению безопасности пассажирских перевозок и содействие органам Национальной полиции, отмечается в пресс-службе горсовета.
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