В Одессе изменят движение троллейбусов, трамвая и маршруток

2 мая в Одессе пройдут траурные мероприятия в связи с годовщиной драматических событий в 2014 году

По этой причине будет изменено движение общественного транспорта – троллейбусов, трамваев и маршруток в районе Куликова поля и Соборной площади.

Ограничения будут действовать с 7:00 ч до 20:00 ч 2 мая 2021, сообщается на официальном сайте города, передает Politeka.net.

В частности, будут запрещены остановки:

– троллейбусных маршрутов № 5, 7, 10, 11 «Куликово поле» на Итальянском бульваре в направлении движения до железнодорожного вокзала;

– троллейбусного маршрута № 9 «Куликово поле» на ул. Канатной в направлении движения к ул. Шевченко;

– трамвайного маршрута № 12 «ул. Греческая »по ул. Преображенский в прямом и обратном направлении.

Конечные остановки автобусных маршрутов №№ 120, 190 пеенесут на ул. Пантелеймоновская, 60, а автобусных маршрутов №№ 175, 185 на ул. Спиридоновская, возле дома № 1/3.

Кроме того, объезжать площади будут маршрутки №№ 146, 208, 242, 127, 121, 221, 210, 111.

Кроме того, в случае необходимости будет ограничено движение автотранспорта 2 мая 2021 по таким улицам:

– ул. Среднефонтанской (от ул. Пироговской до Итальянского бульвара)

– Итальянскому бульвару (от ул. Среднефонтанской до ул. Канатной)

– ул. Канатной (от Итальянского бульвара до ул. Пироговской)

– ул. Пироговской (от ул. Канатной до ул. Среднефонтанской)

– ул. Преображенский (от ул. Бунина до ул. Дерибасовской)

– Соборной площади (от ул. Преображенской до ул. Садовой)

– ул. Садовой (от Соборной площади до ул. Преображенской).

Это временные изменения с целью принятия соответствующих мер по обеспечению безопасности пассажирских перевозок и содействие органам Национальной полиции, отмечается в пресс-службе горсовета.

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