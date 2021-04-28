5-летний одессит потерялся на "Привозе"

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Одесской области.

Патрульные получили вызов от мужчины, который рассказал о мальчике с самокатом, который стоял один, без взрослых на углу Тираспольской и Дегтярной улиц.

Мальчик назвал свою фамилию полицейским и рассказал, что катается на самокате и указал направление, откуда приехал.

В полицию позвонила женщина, которая сообщила, что потеряла внука на «Привозе».

Она отправилась с ребенком за покупками накануне Пасхи.

Ребенка передали бабушке и провели разъяснительную беседу.

Ранее мы писали, что Одессе в результате взрыва в квартире под обломками оказалась женщина.

В Приморском районе Одессы на территории двухквартирного одноэтажного дома прогремел взрыв.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуация.

К месту крушения направили 4 единицы спецтехники и 18 человек личного состава.

В результате взрыва пострадали два человека о бломки капитальной конструкции заблокировали жителей- женщина 1934 года рождения и мужчина, но он от госпитализации отказался.

Сведения по указанному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 ст. 270 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование.

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