В Одессе горит многоэтажный жилой дом, густой дым видно издалека
Видео пожара обнародовали очевидцы в местные паблики, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)
Как стало известно, ЧП произошло на улице Семинарской, в четверг, 12 августа. Там горит квартира на предпоследнем этаже пятиэтажного дома.
Густой черный дым и языки пламени вырываются наружу через балкон и есть вероятность распространения пожара на другие площади.
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На место уже прибыли пожарные машины, а также медики скорой помощи.
Сотрудники ГСЧС приступили к ликвидации очага возгорания. Данных о пострадавших пока нет, как и сведений о пожаре на сайте ГСЧС региона. Подробности выясняются.
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