В Одессе горит многоэтажный жилой дом, густой дым видно издалека

Видео пожара обнародовали очевидцы в местные паблики, передает Politeka.net (чтобы просмотреть, доскролльте страницу до конца)

Как стало известно, ЧП произошло на улице Семинарской, в четверг, 12 августа. Там горит квартира на предпоследнем этаже пятиэтажного дома.

Густой черный дым и языки пламени вырываются наружу через балкон и есть вероятность распространения пожара на другие площади.

На место уже прибыли пожарные машины, а также медики скорой помощи.

Сотрудники ГСЧС приступили к ликвидации очага возгорания. Данных о пострадавших пока нет, как и сведений о пожаре на сайте ГСЧС региона. Подробности выясняются.

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