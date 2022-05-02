Жители Одессы заявляют о том, что слышали взрывы, очевидцы видят дым, людей просят находится в укрытиях. Об этом сообщается в одном из местных Telegram-каналов.

Сперва было неизвестно, что именно послужило причиной громких звуков. Поскольку сообщения о воздушной тревоге не поступало, некоторые предполагали что происходят практические стрельбы ВМСУ.

Позже Одесская областная государственная администрация сообщила, что россияне нанесли ракетный удар по мосту через Днестровский лиман. Оперативное командование "Юг" уточнило, что враг атаковал Одесскую область тремя ракетами.

Напомним, на Одессчине СБУ поймала диверсанта, который рисовал метки для оккупантов.

Как сообщала Politeka, в Одессе попался диверсант, который вел активную переписку с оккупантами.

Также Politeka писала, СБУ поймал на "горячем" агента РФ и его сообщника, что планировали диверсанты в Одессе.