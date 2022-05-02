В Одессе задержали диверсионную группировку из 12 человек, которые готовили масштабные провокации для дестабилизации ситуации в регионе 2 мая. Во время обысков у коллаборантов выявили много оружия, взрывчатки, агитационные материалы и коммунистическую символику.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Отмечается, что накануне правоохранители провели свою спецоперацию, в ходе которой и выявили эту ДРГ. По информации ГБР, эти люди должны были устроить массовые провокации, чтобы дестабилизировать ситуацию в Одессе. В арсенале группировки были выявлены множество автоматов, пулеметов, гранат, пистолетов и патронов к ним. Также во время обысков была обнаружена антиукраинская литература и запрещенная коммунистическая символика.

Тем временем в телеграмм-каналах сообщают, что один из членов этой ДРГ был "доверенным лицом" нардепа-коллаборанта Ильи Кивы. А провокации должны были провести к годовщине событий 2 мая в Одессе на заказ уже запрещенной в Украине партии ОПЗЖ. "Доверенное лицо" Кивы занималось собором "титушек" для организации антиукраинских акций и митингов.

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