Так, в Одесской области мужчина решил бросить в дом эксбойфренда дочери гранату.
Как сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области, мужчина выдернул чеку и бросил осколочную гранату Ф-1 в окно дома.
Он пошел на такой шаг из-за того, что дочь была оскорблена бывшим, отец решил ему отомстить.
Сообщается, что употребив спиртные напитки с 25-летней дочерью и ее младшим гражданским мужем отец узнал, что у девушки старые обиды на своего бывшего и решил отомстить.
К счастью, от взрыва не травмировался ни парень, которого не было дома, ни его мать, которая находилась в другой комнате.
Повреждение получил только дом.
Мужчину оперативно задержали полицейские, в его доме обнаружили еще одну гранату РГД-5, сверток с веществом, похожим на каннабис, и устройство для употребления наркотиков.
Известно, что мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 УК Украины.
Горе-отцу грозит до 15 лет лишения свободы.
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