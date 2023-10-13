В Одесской области 47-летний мужчина решил "проучить" бывшего парня своей дочери.

Так, в Одесской области мужчина решил бросить в дом эксбойфренда дочери гранату.

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области, мужчина выдернул чеку и бросил осколочную гранату Ф-1 в окно дома.

Он пошел на такой шаг из-за того, что дочь была оскорблена бывшим, отец решил ему отомстить.

Сообщается, что употребив спиртные напитки с 25-летней дочерью и ее младшим гражданским мужем отец узнал, что у девушки старые обиды на своего бывшего и решил отомстить.

К счастью, от взрыва не травмировался ни парень, которого не было дома, ни его мать, которая находилась в другой комнате.

Повреждение получил только дом.

Мужчину оперативно задержали полицейские, в его доме обнаружили еще одну гранату РГД-5, сверток с веществом, похожим на каннабис, и устройство для употребления наркотиков.

Известно, что мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 и ч. 1 ст. 263 УК Украины.

Горе-отцу грозит до 15 лет лишения свободы.

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