Так, в Одесской области разыскивается несовершеннолетняя Татьяна Круглая.
Как сообщает Белгород-Днестровский районный отдел полиции ГУНП в Одесской области, устанавливается местонахождение 13-летней Круглой Татьяны.
Ребенок ночью ушел из дома и до сих пор не вернулся.
Приметы пропавшей Тани: рост 165-170 см, худощавого телосложения, русые волосы средней длины, глаза зеленые.
Была в день исчезновения одета в черные спортивные штаны, черный свитер, коричневые кроссовки.
"Если вы владеете любой информацией о местонахождении девушки, просим вас сообщить в территориальный отдел полиции по номерам телефонов (04849) 2 8361, 097 313 7284 или на спецлинию «102»", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, в Одесской области мужчина потерял жену из-за своей халатности.
На Одесщине в результате столкновения легкового автомобиля, которым передвигалась супружеская пара, и грузовики – женщина получила серьезные травмы и позже скончалась от полученных повреждений.
Находившаяся на переднем сидении жена водителя «Mazda» получила серьезные травмы в результате ДТП и была доставлена в больницу.
В течение трех дней она боролась за жизнь, но скончалась от повреждений.
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