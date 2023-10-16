В Одесской области устанавливается местонахождение 13-летней девочки, родные ребенка просят помочь в поиске.

Так, в Одесской области разыскивается несовершеннолетняя Татьяна Круглая.

Как сообщает Белгород-Днестровский районный отдел полиции ГУНП в Одесской области, устанавливается местонахождение 13-летней Круглой Татьяны.

Ребенок ночью ушел из дома и до сих пор не вернулся.

Приметы пропавшей Тани: рост 165-170 см, худощавого телосложения, русые волосы средней длины, глаза зеленые.

Была в день исчезновения одета в черные спортивные штаны, черный свитер, коричневые кроссовки.

"Если вы владеете любой информацией о местонахождении девушки, просим вас сообщить в территориальный отдел полиции по номерам телефонов (04849) 2 8361, 097 313 7284 или на спецлинию «102»", - говорится в сообщении.

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