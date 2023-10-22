Семья пострадавшего школьника не обратилась в полицию, так как теряет веру в возможность наказания для издевавшихся над их сыном лиц.

В одном из сел в Одесской области несовершеннолетние школьники серьезно издевались над одноклассником, зафиксируя ужасные события на видео. Группа подростков заставляла своего товарища засовывать голову в яму уличной туалеты и заставляла бегать без одежды по школьному двору. Инцидент вызвал шок и негодование в сети.

Волонтер Елена Ротари раскрыла эту тревожную историю и пыталась сделать ее известной, публикуя видео, снятое подростками во время издевательств. Это было сделано, чтобы не дать скрыть этот ужасный инцидент.

В селе Шевченково Килийской общины Измаильского района семья пострадавшего школьника не обратилась в полицию, так как теряет веру в возможность наказания для издевавшихся над их сыном лиц. Дело в том, что среди лиц, совершивших этот жестокий буллинг, были сыновья одной из учительниц школы.

"Один из обидчиков – это сын учительницы этой школы. Из-за этого мама мальчика, над которым издевались, не стала подавать заявление в полицию. Она не верит в справедливость. Потому что семья учительницы в селе зажиточная. Плюс это опубликованное видео сразу удалили из социальных сетей и не хотят огласить", – отметила Ротари.

Волонтер Елена Ротари, выложившая ужасные видеозаписи этого инцидента в сеть, пытается сделать дело известным, чтобы не допустить замалчивания происшествия. Она верит, что безнаказанность лишь подталкивает к новым преступлениям и что каждый случай буллинга должен быть тщательно расследован.

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