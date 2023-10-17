В селе Одесской области планируют построить новый корпус за 46 миллионов.

Так, в сельской школе в Одесской области готовятся построить новый корпус за 46 миллионов.

Об этом стало известно благодаря системе электронных закупок Prozorro .

В Визырском сельском совете Одесского района объявили тендер для избрания подрядчика.

Миллионы должны направить на строительство учебного корпуса с подвалом Визырского лицея.

Сообщается, что закупка запланирована в формате открытых торгов, предусматривающих, что сроки будут короче, поэтому закупка пройдет быстрее, чем открытые торги.

Период для рассмотрения предложений составляет семь дней, период на обжалование – пять дней.

Тендер со стоимостью 46 миллионов 212 тысяч гривен должен состояться 23 октября.

Напомним, в Одесской области мошенница развела на деньги шесть человек и отделалась штрафом: что известно о ее преступлении

В Одесской области полицейские установили, что 48-летняя жительница Татарбунари разместила объявление на сайте о продаже мопеда, используя фото, которые она загрузила из интернета.

В результате мошенница завладела 125 000 гривнами и перестала вступать в контакт со своими жертвами.

Суд признал вину обвиняемой и наложил на нее наказание в виде штрафа в размере четырех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, что составляет 68 000 гривен.

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