Во время ночной атаки, которая произошла 17 октября, обломки одного из российских дронов упали на яхт-клуб в Одессе, нанеся значительный ущерб. Инцидент привел к разрушению здания школы парусного спорта и ангара для хранения оборудования, а также повредил частные катера и яхты.

Директор детско-юношеской спортивной школы №13, Вячеслав Кравченко, рассказал, что обломки дрона нанесли наибольший ущерб отделению парусного спорта, которое служило основной базой для спортсменов и специалистов в этой области. Это отделение было хорошо известно не только в Украине, но и во всем мире благодаря достижениям своих спортсменов. Там училось 150 детей всех возрастов, от 6 до 18 лет.

В результате атаки здание школы, а также многочисленные лодки, яхты и катера были повреждены и разрушены.

"Я не знаю, как будем все это восстанавливать, это очень большая печаль для нас. Пригодно ли здание для восстановления, должны сказать специалисты, а относительно возмещения ущерба, то понимаете, одна детская лодка стоит от 3 до 15 тысяч евро. Это очень большие средства, с которыми нам помогали и спонсоры, и родители, и горсовет. Сумму еще будут считать, я не думаю, что мы скоро можем восстановить весь свой потенциал", - рассказал директор школы.

Напомним, что на момент атаки в здании и на территории яхт-клуба не находилось ни одного человека, поэтому инцидент не повлек травм.

Руководитель пресс-центра Сил обороны юга Украины, Наталья Гуменюк, рассказала, что российская армия использовала сложную тактику во время этой атаки. Враг использовал дроны и ракеты, а также пытался запутать системы противовоздушной обороны сложными маневрами. Однако силы обороны оказались эффективными и уничтожили все шесть дронов.

Источник: Суспільне.

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