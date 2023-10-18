Одесситов и жителей области срочно предупредили. В частности, в Одессе и области было объявлено штормовое предупреждение из-за ожидаемой ветреной погоды. По данным Гидрометцентра Черного и Азовского морей, 19 октября следует ожидать, что стихия устроит местное испытание.
Так, 19 октября во второй половине дня ожидаются порывы северо-западного ветра со скоростью 15-17 метров в секунду.
Одесский городской совет призвал жителей и гостей города к ограничению путешествий и перемещений из-за ухудшения погодных условий. Также призывают не оставлять транспортные средства под деревьями или около линий электропередач и быть осторожными, двигаясь вблизи деревьев.
Порывистый ветер может привести к выбросам ветвей и повреждению электрических кабелей. Однако важно помнить, что из-за шторма в Черном море повышается минная опасность, поэтому пребывание на пляже становится опасным.
Так за период шторма в Черном море риск образования мин на морском дне из якорей усиливается, приводя к возможности их разрушения и дрейфовки вдоль побережья. Одесситам и гостям региона напомнили о высоком риске пребывания на пляже во время шторма, поскольку существует серьезная опасность. Ведь существует реальная угроза неконтролируемого износа мин, особенно в условиях штормовой погоды.
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