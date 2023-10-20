На следующий день певец принес свои извинения и признал, что вышел на сцену в состоянии, недостойном профессионального музыканта.

Известный украинский певец Миша Крупин решил временно приостановить свою музыкальную карьеру после того, как выступил под хмельком на концерте в одесском ресторане Reef. Этот скандал вызвал возмущение общества, потому артист принял такое решение. Публикацию с извинениями артист опубликовал в Instagram.

На концерте, который проходил 18 октября в Одессе, Крупин вышел на сцену под хмельком. Это выступление проходило с целью сбора средств на закупку автомобиля для бойцов Вооруженных Сил Украины.

Во время выступления певец обратился к аудитории, покачиваясь: "Друзья, не обращайте внимания, потому что я приехал сегодня в Одессу, и меня так набухали очень просто... У меня просто один вопрос. Вы что тут все ох***и, что ли? Вы готовы к тусе?".

После скандала уже на следующий день Крупин извинился перед своими поклонниками и опубликовал видео с извинениями в социальных сетях.

В видео певец принес свои извинения и признал, что вышел на сцену в состоянии, недостойном профессионального музыканта: "Я хотел извиниться перед одесситами, слушателями, которые пришли в ресторан, и перед рестораном, который позволил мне сделать благотворительный концерт. Но я вышел в таком состоянии, как нельзя выходить профессиональному музыканту. Мне очень стыдно. Скорее всего, я на время свою музыкальную карьеру буду прекращать".

Крупин заверил, что больше не допустит таких инцидентов на сцене и обещает не выходить перед своими фанатами в таком состоянии. После публикации видео с пояснениями, певец получил поддержку своих поклонников в комментариях.

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