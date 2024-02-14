Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленников проводили сотрудники СБУ Одесской области совместно с Национальной полицией.

В городе Одесса была раскрыта преступная группировка, посвятившая себя вымогательству денег и разбойным нападениям. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ в Одесской области.

По данным правоохранителей, члены этой группы шантажировали предпринимателей и в случае невыполнения требований применяли психологическое давление, физическое насилие и угрозы жизни.

Руководителем этой группировки был местный житель с преступным прошлым. Члены группы арендовали офисное помещение в центре Одессы, где создали клетку из стальных решеток для устрашения и содержания лиц, которых заставляли выплачивать вымышленные долги и давать доступ к своим банковским учетным записям.

Также преступники требовали от потерпевших их кредитные карты и банковские счета для перевода средств в онлайн-казино. Определенную часть добытых средств переводили на так называемый "общак", контролировавший "вор в законе" под именем "Миндия". По данным СБУ, преступники пытались потребовать 200 тысяч гривен придуманного долга от одного из одесских предпринимателей.

Задержанным объявлено подозрение согласно статье 189 Уголовного кодекса Украины и их содержат под стражей.

Мероприятия по разоблачению и задержанию злоумышленников проводили сотрудники СБУ Одесской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Малиновской окружной прокуратуры Одессы.

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