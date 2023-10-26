На Одесчине избили военного, известно, что у мужчины перелом шеи и отек мозга.

Инцидент произошел на улице Лазурной.

Старшего сержанта ВСУ жестко избили в прошлое воскресенье в Черноморске.

После нападения пятерых злоумышленников военный получил перелом шеи и отек мозга, об этом сообщили родственники пострадавшего

Сообщается, из карманов защитника вытащили банковские карты, телефон и военный билет.

Как сообщили в областном управлении Нацполици, злоумышленники установлены, открыто уголовное производство по статье хулиганство (ч. 2 ст. 296 УКУ).

После получения выводов экспертов по факту телесных повреждений, квалификация преступления может быть другой.

Источник: «Думская».

К слову, недавно В Одесской области мужчина избил молодого человека и оставил его на ночь в багажнике.

43-летний одессит избил, связал и затолкал 22-летнего знакомого в багажнике авто, где он провел несколько часов.

Компания как раз праздновала день рождения владельца дома.

В какой-то момент дерзкое поведение 22-летнего парня, сломавшего микшерный пульт, вызвало агрессию участника застолья, поэтому тот решил "воспитать" парня.

Полицейские оперативно задержали агрессора и сообщили ему о подозрении по ч. 2 ст. 146 УК Украины.

Теперь "воспитателю" грозит ограничение свободы сроком до пяти лет.

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Напомним, в Одессе устроили циничные поборы, детали коррупционной схемы.

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