В Одессе 27 октября вовсю включили гимн, но не украинский.

Так, вечером в Одессе включили гимн России.

Сообщается, что инцидент произошел в районе Молдаванки.

Видео обнародовано в социальных сетях. Неизвестные кричали нецензурные слова о Степане Бандере.

Так, на Молдаванке неизвестные громко включили гимн российской федерации, выкрикивая Бандера пи****с.

На место происшествия оперативно прибыли работники полиции.

Однако чем в итоге закончился инцидент - пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Одесской области сын учительницы снимал на камеру издевательства над одноклассником: в школе провели расследование.

Относительно видео со издевательствами над школьником в Одесской области завершили служебное расследование.

После проведения расследования, комиссия пришла к выводу, что инцидент в школе является исключительным случаем, а не системным явлением.

В этой связи директора и заместителя директора привлекли к дисциплинарной ответственности.

В настоящее время со всеми участниками инцидента работает практический психолог, а ученики включены во внутришкольный учет и наблюдение со стороны Службы по делам детей.

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