Так, вечером в Одессе включили гимн России.
Сообщается, что инцидент произошел в районе Молдаванки.
Видео обнародовано в социальных сетях. Неизвестные кричали нецензурные слова о Степане Бандере.
Так, на Молдаванке неизвестные громко включили гимн российской федерации, выкрикивая Бандера пи****с.
На место происшествия оперативно прибыли работники полиции.
Однако чем в итоге закончился инцидент - пока неизвестно.
Ранее сообщалось, что в Одесской области сын учительницы снимал на камеру издевательства над одноклассником: в школе провели расследование.
Относительно видео со издевательствами над школьником в Одесской области завершили служебное расследование.
После проведения расследования, комиссия пришла к выводу, что инцидент в школе является исключительным случаем, а не системным явлением.
В этой связи директора и заместителя директора привлекли к дисциплинарной ответственности.
В настоящее время со всеми участниками инцидента работает практический психолог, а ученики включены во внутришкольный учет и наблюдение со стороны Службы по делам детей.
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