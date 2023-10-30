В Подольске Одесской области произошел несчастный случай. Стало известно, что пассажирка выпала из маршрутки во время движения. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области.
По информации Главного управления Национальной полиции Одесской области, событие произошло 28 октября. По результатам следствия, водитель маршрутного автобуса "Эталон" после завершения посадки и высадки пассажиров на остановке продолжил движение, не закрыв входную дверь.
Во время поворота налево одна из стоящих у дверей пассажирок не успела покинуть салон и выпала на проезжую часть. Водитель остановился и вызвал скорую помощь.
Инцидент произошел на перекрестке улиц Железнодорожной деревни Вестерничаны и переулке Довженко.
В больнице женщине был поставлен диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, туловища и перелом височной кости. Водитель был проверен на состояние опьянения и оказался трезвым.
Мужчину задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без этого.
Следствие продолжается, а транспортное средство было арестовано.
Последние новости Украины:
Напомним, одесские врачи отказывались делать операцию переселенцу, поставив циничное условие.
Как писала Politeka, в Одесском ТЦК новый скандал, обвинение предъявлено военкому.
Также Politeka сообщала, одессит нанес ущерб окружающей среде на 79 миллионов.