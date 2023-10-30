В Подольске Одесской области произошел несчастный случай. Стало известно, что пассажирка выпала из маршрутки во время движения. Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции Одесской области.

По информации Главного управления Национальной полиции Одесской области, событие произошло 28 октября. По результатам следствия, водитель маршрутного автобуса "Эталон" после завершения посадки и высадки пассажиров на остановке продолжил движение, не закрыв входную дверь.

Во время поворота налево одна из стоящих у дверей пассажирок не успела покинуть салон и выпала на проезжую часть. Водитель остановился и вызвал скорую помощь.

Инцидент произошел на перекрестке улиц Железнодорожной деревни Вестерничаны и переулке Довженко.

В больнице женщине был поставлен диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, туловища и перелом височной кости. Водитель был проверен на состояние опьянения и оказался трезвым.

Мужчину задержали и сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Ему грозит лишение свободы сроком от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без этого.

Следствие продолжается, а транспортное средство было арестовано.

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