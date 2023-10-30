В настоящее время рассматривается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Следствие продолжается.

В Одессе ночью мужчина ворвался на станцию ​​скорой помощи и ударил ножом медработника, за что может сесть в тюрьму. Свидетели происшествия сообщили в полицию о том, что неизвестный ударил ножом медицинского работника, после чего ворвался в помещение больницы.

Подробности сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

Пострадавшего доставили в больницу с ранением грудной клетки и предоставили необходимую медицинскую помощь.

Полицейские установили личность злоумышленника в течение суток и оказалось, что это местный житель. Мужчину задержали в его месте жительства, где также изъяли нож, направленный на экспертизу.

По словам задержанного, причиной его агрессии стало несвоевременное прибытие медицинской кареты, которую он вызвал своей жене. Он уже был поставлен в известность о подозрении, и ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Следователи отдела полиции с участием Суворовской окружной прокуратуры города Одессы сообщили фигуранту о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, конкретно - телесном повреждении, опасном для жизни в момент его нанесения.

Это преступление квалифицируется по части 1 статьи 121 Уголовного кодекса Украины и предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до восьми лет. В настоящее время рассматривается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Следствие продолжается.

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