Жителей и гостей города призвали соблюдать основные рекомендации и правила во время стихийного бедствия.

Одесситов и гостей города предупреждают об опасном явлении погоды - впервые за год объявили оранжевый уровень опасности. По данным синоптического центра для Черного и Азовского морей, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в городе, которое станет заметно уже начиная с 22:00 4 ноября.

Об этом предупредила украинцев очередная синоптика гидрометцентра Черного и Азовского морей Белодонова Лионела.

В Одессе на ночь 5 ноября объявили штормовое предупреждение из-за порывов южного ветра и прогнозируемого оранжевого уровня опасности. Это ухудшение связано с активным циклоном, который переместился из Европы и Италии в прибрежную зону Черного моря.

В первую половину ночи 5 ноября ожидаются порывы ветра со скоростью 25-27 м/с, которые позже ослабятся до 19-24 м/с. Синоптики не подразумевают значительных осадков.

Специалисты по метеорологии призывают жителей и гостей Одессы ограничить свои перемещения и поездки, удержать транспортные средства подальше от деревьев. Также из-за шторма в Черном море растет минная опасность, поэтому пребывание в пляжных зонах становится опасным.

Также призывают жителей города соблюдать следующие основные рекомендации во время сильного ветра:

Убедитесь, что все окна в доме плотно закрыты и убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть на улицу. В случае сильных порывов ветра лучше укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии. Во время пребывания на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и больших деревьев.

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