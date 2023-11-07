Поступило сообщение о госпитализации мужчины в медицинский центр. Его вместе с супругой доставили в областную больницу из районной больницы.

В Одесской области после употребления популярного продукта погиб 70-летний мужчина. Накануне он собрал популярный продукт в собственном огороде и съел вместе с женой. Подробности были сообщены в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

3 октября поступило сообщение о госпитализации мужчины в медицинский центр. Его вместе с супругой доставили в областную больницу из районной больницы. По их данным, 70-летний житель Березовского района собрал грибы на собственном огороде, которые считал съедобными, и вместе с женой съел грибы из своего огорода на обед. После 12 часов супругам стало плохо: обоих беспокоили тошнота, рвота и понос.

Муж попал в центр в очень тяжелом состоянии, тогда как его жене, которая съела меньше грибов, было лучше. Несмотря на интенсивные реанимационные мероприятия, состояние мужчины ухудшалось, произошло поражение почек, печени и нервной системы. Он умер на следующий день после перевода. Отравление, вероятно, повлекли за собой грибы лепиоты, остатки которых родственники нашли на огороде.

Следует напомнить, что отравление грибами, известное как интоксикация грибами, возникает после потребления грибов, содержащих токсины. В природе существуют тысячи видов грибов, из которых только около сотни могут привести к симптомам отравления, и до 20 видов грибов, произрастающих в наших регионах, потенциально опасны для здоровья человека при употреблении.

Более 95% случаев отравления грибами являются результатом ошибок собирателей грибов, путающих ядовитые виды со съедобными. Следовательно, важно собирать только те грибы, которые вам известны и признаны съедобными, чтобы избежать риска для здоровья из-за опрометчивости.

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