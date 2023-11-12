В Одесской области состоялось прощание с главным сержантом, пограничником Виталием Перебериным, погибшим 5 ноября во время выполнения боевого задания. Об этом подробнее сообщили в Одесском пограничном отряде.

Как отметили в ГНСУ, пограничник Виталий Переберин был родом из Донбасса. Биец вступил в ряды Государственной пограничной службы Украины в 2003 году. В 2014 году Виталий Переберин активно участвовал в защите Украины в Донецкой области. В течение почти 13 лет пограничник посвятил свою службу восточной границе.

По возвращении с востока Украины Виталий продлил службу в Одесском пограничном отряде. Во время полномасштабного вторжения вместе со своими побратимами-пограничниками он активно удерживал оборонительные позиции.

Трагедия произошла 5 ноября 2023 года, когда Виталий Переберин получил роковые ранения во время боевого противостояния с российской армией.

"Он был настоящим другом, мужественным, решительным и в то же время добрым, чрезвычайно светлым человеком. Всегда бок о бок со своими собратьями находился на боевых позициях", – рассказали его товарищи.

Виталий больше всего любил и ценил семью. Был прекрасным мужчиной и невероятно заботливым отцом. У Героя пограничника остались жена и 9-летний сын. Похоронили Виталия Переберина в поселке Великодолинское в Одесской области.

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