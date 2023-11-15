Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога размером 805 200 гривен.

Сотрудники полиции Одесской области вместе с представителями других правоохранительных органов разоблачили жителя Одессы.

Как сообщили в пресс-службе Нацполиции Одесщины, фигурант использовал мессенджеры для нахождения военнообязанных мужчин, желавших уехать из Украины, но испытавших ограничения из-за военного положения.

Он предлагал им услуги "гида" через границу напрямую через пункты пропуска за вознаграждение в пять тысяч долларов США.

После получения согласия, злоумышленник консультировал "клиентов" по маршруту, который включал поездку на автомобиле и пешее путешествие по лесополосе. За это он брал задаток в размере тысячи долларов с каждого. Остаток средств мужчины должны были оплатить "проводнику" по прибытии в Молдову.

Во время встречи в Киевском районе Одессы стражи порядка задержали "гида" и остановили противоправную деятельность. Обыски в его месте жительства и автомобили обнаружили вещественные доказательства, подтверждая его причастность.

Задержанному сообщили о подозрении в незаконной переправке лиц через границу, организации такой деятельности и содействии ее совершению. Это преступление карается лишением свободы от семи до девяти лет. Злоумышленнику избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога размером 805 200 гривен. Следствие продолжается, устанавливается полный круг лиц, причастных к преступлению.

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