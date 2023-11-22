Активисты уже выразили свою реакцию на объявленный тендер. Стоимость ремонта превышает стоимость строительства нового бювета.

В ноябре был объявлен тендер на ремонт бюветного комплекса в Одессе и его стоимость превышает 4 миллиона гривен. Конкретно ремонт будет производиться на бювете, расположенном на улице Крымской. Информацию об этом разместили на платформе государственных закупокProzorro.

Отмечено, что по стоимости 4708440 гривен победитель тендера должен выполнить ряд работ, в частности, демонтаж старой плитки и установку новой, обустройство крыльца, замену труб и баков, а также установку новых насосов. Кроме того, подрядчик обязан произвести замену электрического кабеля на расстоянии 10 километров.

Активисты уже выразили свою реакцию на объявленный тендер. В частности, глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" заявила СМИ, что стоимость ремонта превышает стоимость строительства нового бювета.

"Сели просчитали, что построить бювет с нуля стоит примерно 3 млн грн, "дворцы бюветы" зарубили, но и столь важная тема, к сожалению, дальше как-то заглохла. А вот здесь на Крымский ремонтик решили запилить. Ремонт дороже строительства нового! Это яркий пример того, как можно использовать псевдообоснованные затраты для собственной прибыли", - считает волонтер.

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