Стоимость предоставления таких услуг злоумышленники оценивали в 10 тысяч американских долларов в зависимости от срочности.

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали еще две схемы уклонения от мобилизации и нелегального выезда за границу военнообязанных лиц в Одесской и Львовской областях. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Основная суть схемы заключалась в том, что фигуранты предоставляли фиктивные документы для выезда за границу лицам, пытавшимся уклониться от мобилизации. Эти документы выглядели как легальные документы для лиц с тяжелыми заболеваниями " или представителей зарубежной помощи.

Стоимость предоставления таких услуг злоумышленники оценивали в 10 тысяч американских долларов в зависимости от срочности выезда от призыва.

В Одессе было раскрыто трех человек, предложивших потенциальным призывникам возможность уклониться от мобилизации, представив фиктивные медицинские заключения по поводу "плохого здоровья". Эти лица получали готовый пакет документов "о списании" с военной службы по почте, избежав военно-врачебной комиссии.

Во Львовской области был задержан 25-летний житель Трускавца, который предлагал деньги за помощь в выезде потенциальных призывников за границу под видом псевдоволонтеров.

Расследование всех фактов идет с целью установления обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 9 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Действия проводились совместно с Национальной полицией по процессуальному руководству органов прокуратуры.

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