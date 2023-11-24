Кажется, женщина забыла о войне, которую развязала россия и не знает, что сам Пушкин был имперцем и выступал за уничтожение поляков, а существование Украины всегда отрицал.

В городе Одесса планируется провести мероприятие по чтению произведений имперца Александра Пушкина, но эта идея не находит поддержки среди украинцев, которые выражают желание привлечь Службу безопасности Украины (СБУ) к этой ситуации. С таким предложением выступила местная жительница Екатерина Богачинская в Фейсбук.

Сведения о сносе памятника Пушкина в Одессе вызвали негативное отношение у некоторых горожан. Одесситка Екатерина Богачинская рассказала, что ее отец позвонил ей с сообщением, что памятники Пушкина и Воронцова являются частью наследия ЮНЕСКО и не подлежат зацепке.

В своем призыве женщина предлагает жителям Одессы собираться и читать эссе "за Пушкина и за культуру" возле памятника. Она приглашает общину собираться каждое воскресенье, чтобы продемонстрировать, что "культура не имеет границ и признаков национального характера". Кажется, женщина забыла о войне, которую развязала россия и не знает, что сам Пушкин был имперцем и выступал за уничтожение поляков, а существование Украины всегда отрицал.

Сообщество одесситов выступило против таких мер. В комментариях под сообщением женщины они не в восторге от этой идеи и хотят пригласить СБУ.

Некоторые выражают возмущение и указывают на попытки россиян "стереть Одессу с лица земли". Другие требуют вмешательства СБУ и отмечают, что культурное событие может являться попыткой прославления "русского мира". В то же время есть также утверждение, что украинская культура не должна быть подвержена влияниям русских писателей, ставших символами колониализма.

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