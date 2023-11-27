Так, в Одессе рухнул стометровый дымоход большой котельной. Сначала соответствующие снимки появились в телеграмм-каналах, затем информацию подтвердили в городском совете.

Стометровый дымоход большой котельной рухнул от сильного ветра в поселке Котовского.

Известно, что ремонтные бригады уже приступили к аварийным работам.

Информация о том, сколько абонентов и на какой период они остались без тепла - пока не сообщалось.

Местные СМИ пишут о десятках тысяч одесситов, и довольно длительный срок.

«Утром оценим масштаб повреждений и отработаем план работ, чтобы сделать все, чтобы котельная как можно быстрее начала работать», — говорится в официальном сообщении мэрии.

"Это же была сила ветра!",

"Подтверждаю, трубы нет",

"Точно такая труба на котельной Южная, тоже не молодая, под 40 лет, сделанная кривыми руками",

"Сколько раз поднималась тема ТОО — никаких решений",

"Теперь только на бога надеяться! Никто же не будет ее ремонтировать сейчас"

"Жаль,люди будут мерзнут,но есть старая приговорка- санки готовя летом,а воз зимой. Работники котельной не видели летом, что она находится в аварийном состоянии. Этим должны заниматься специалисты",

"Жаль, что памятникам уделяется больше внимания, чем обследованию коммунального хозяйства", - пишут в комментариях украинцы.

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