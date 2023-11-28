Так, Служба безопасности задержала в Одессе очередную участницу агентурной сети главного управления генштаба вооруженных сил рф (гру).
Как сообщила пресс-служба СБУ, злоумышленница передала агрессору десятки геолокаций, где, как она думала, якобы находятся ВСУ.
По координатам предательницы оккупанты наносили удары, в том числе дронами-камикадзе «Шахед».
Злоумышленница через анонимный чат в мессенджере общалась с координатором агентурной сети российской гру.
После ударов по Одессе злоумышленница отчитывалась «куратору» о последствиях «прилетов».
Женщина проводила разведку возле инфраструктурных объектов, которые вызвали «заинтересованность» в военной разведке рф.
СБУ разоблачила преступную деятельность женщины и задержала ее в собственном доме.
Вражеской приспешницей является местная предпринимательница, сообщается, что российское игру дистанционно завербовало злоумышленницу в июне 2023 года.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.
Известно, что злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение.
Ранее сообщалось, что в результате непогоды в Одессе многие дома остались без электроснабжения и водоснабжения, а также были свергнуты десятки деревьев.
Кроме того, стало известно о первых жертвах непогоды в Одессе.
В частности, обнаружены тела мужчины с переохлаждением в Щепном переулке, тела женщины на автобусной остановке на Академика Лазарева и тела мужчины на Привокзальной площади.
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