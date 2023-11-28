В Одессе задержана очередная вражеская агентка, которая скорректировала десятки дронов на важные объекты в регионе.

Так, Служба безопасности задержала в Одессе очередную участницу агентурной сети главного управления генштаба вооруженных сил рф (гру).

Как сообщила пресс-служба СБУ, злоумышленница передала агрессору десятки геолокаций, где, как она думала, якобы находятся ВСУ.

По координатам предательницы оккупанты наносили удары, в том числе дронами-камикадзе «Шахед».

Злоумышленница через анонимный чат в мессенджере общалась с координатором агентурной сети российской гру.

После ударов по Одессе злоумышленница отчитывалась «куратору» о последствиях «прилетов».

Женщина проводила разведку возле инфраструктурных объектов, которые вызвали «заинтересованность» в военной разведке рф.

СБУ разоблачила преступную деятельность женщины и задержала ее в собственном доме.

Вражеской приспешницей является местная предпринимательница, сообщается, что российское игру дистанционно завербовало злоумышленницу в июне 2023 года.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса.

Известно, что злоумышленница находится под стражей, ей грозит пожизненное заключение.

Ранее сообщалось, что в результате непогоды в Одессе многие дома остались без электроснабжения и водоснабжения, а также были свергнуты десятки деревьев.

Кроме того, стало известно о первых жертвах непогоды в Одессе.

В частности, обнаружены тела мужчины с переохлаждением в Щепном переулке, тела женщины на автобусной остановке на Академика Лазарева и тела мужчины на Привокзальной площади.

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