В Одесской области снежная стихия унесла жизни еще трех человек, в том числе защитника.

Так, непогода в Одесской области забрала жизни еще трех человек, среди них военный.

Как сообщают местные СМИ, в течение суток были обнаружены еще два трупа бездомных.

Тело мужчины нашли на Алексеевской площади, тело женщины на улице Героев Крут. Сообщается, что погибшим было примерно по 40 лет.

Также источники издания "Думская" сообщают о погибшем 42-летнем военном, он умер на заснеженной трассе Одесса-Кучурган в автомобиле ВАЗ.

Ранее сообщалось, что непогода на Одесчине забрала жизни пятерых человек, также зафиксировано 15 пострадавших.

В частности обнаружены тела мужчины с переохлаждением в Щепном переулке, тела женщины на автобусной остановке на Академика Лазарева и тела мужчины на Привокзальной площади.

Спасатели освободили из снежного плена 145 автомобилей, а на дорогах в течение суток зафиксировано 20 ДТП.

Коммунальные службы продолжают ликвидацию последствий непогоды.

В связи с стремительным ухудшением погодных условий все учебные заведения перешли на дистанционную форму обучения, а детские сады и школы функционируют в режиме дежурных групп.

Одесситов предупреждают о том, что в случае продолжения непогоды может быть продлено дистанционное обучение.

Последние новости Украины:

На Одесчине роженица застряла в снежной ловушке по дороге в больницу: чем все закончилось.

Как сообщала Politeka, в Одессе полицейский и пограничник захотели подзаработать на простых украинцах.

Также писала Politeka, на Одесщине 14-летний подросток натворил беды.