Известно, что в этом году установят елку на Дерибасовской вместо Думской площади.
Однако, судя по комментариям одесситов, вопрос установления праздничной елки - очень спорный во время войны.
В комментариях к новости об установке на Дерибасовской новогодней елки одесситы поделились мнениями:
"И какой толк от этой елки? Когда война во дворе, тревоги, и не безопасно короче..? Лучше бы эти деньги пошли на ВСУ.
"детство один раз. И у наших детей это в войне. Уж и так лишили их обычного спокойного детства, пусть еще и праздника никакого не будет!
"Хорошо, все равно елку поставят 😂 что тут рассуждать", - пишут в комментариях одесситы.
К слову, 1 декабря, стало известно, что новогодние праздники в городе Черноморск пройдут без елки.
Известно, что это уже второй Новый год без главного украшения праздника на площади города.
Об этом сообщил мэр Черноморска Василий Гуляев в видеообращении к горожанам.
Тем временем во Львове возле Оперного театра установили главную елку города, которую торжественно засветят 5 декабря, накануне Дня святого Николая.
Известно, что елку подарил городу Иосиф и Галина Панас, дерево росло на их собственном дворе в Белогорще.
Однако, потому, что елка стала слишком большой, за 20 лет дерево выросло выше 4 метров, - оно уже начало мешать и соседям.
Больше хозяева боялись, когда начинался мощный ветер.
Супруги решили подарить елку городу, чтобы порадовать украинцев.
Сообщается, что на украшения для елки не будут тратить средства.
Украсят ее гирлянды, которые закупили в 2018 году, а на верхушку вместо звезды хотят установить противотанкового "ежа", который изготовили в прошлом году из старых трамвайных рельсов.
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