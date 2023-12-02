Известно, что в этом году установят елку на Дерибасовской вместо Думской площади.

Однако, судя по комментариям одесситов, вопрос установления праздничной елки - очень спорный во время войны.

установка елки в Одессе

В комментариях к новости об установке на Дерибасовской новогодней елки одесситы поделились мнениями:

"И какой толк от этой елки? Когда война во дворе, тревоги, и не безопасно короче..? Лучше бы эти деньги пошли на ВСУ.

"детство один раз. И у наших детей это в войне. Уж и так лишили их обычного спокойного детства, пусть еще и праздника никакого не будет!

"Хорошо, все равно елку поставят 😂 что тут рассуждать", - пишут в комментариях одесситы.

К слову, 1 декабря, стало известно, что новогодние праздники в городе Черноморск пройдут без елки.

Известно, что это уже второй Новый год без главного украшения праздника на площади города.

Об этом сообщил мэр Черноморска Василий Гуляев в видеообращении к горожанам.

Тем временем во Львове возле Оперного театра установили главную елку города, которую торжественно засветят 5 декабря, накануне Дня святого Николая.

Известно, что елку подарил городу Иосиф и Галина Панас, дерево росло на их собственном дворе в Белогорще.

Однако, потому, что елка стала слишком большой, за 20 лет дерево выросло выше 4 метров, - оно уже начало мешать и соседям.

Больше хозяева боялись, когда начинался мощный ветер.

Во Львове установили главную елку города

Супруги решили подарить елку городу, чтобы порадовать украинцев.

Сообщается, что на украшения для елки не будут тратить средства.

Во Львове установили главную елку города

Украсят ее гирлянды, которые закупили в 2018 году, а на верхушку вместо звезды хотят установить противотанкового "ежа", который изготовили в прошлом году из старых трамвайных рельсов.

Последние новости:

Рождественский пост в 2023 году по новому церковному календарю: украинцы выразили мнение.

Как сообщала Politeka, праздник Покрова в 2023 году по новому календарю: украинцы высказали мнение.

Также Politeka писала , сильные слова помогут уберечь ваш дом от всего плохого: произносите эти слова от всего сердца.