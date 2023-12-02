Известно, что в этом году установят елку на Дерибасовской вместо Думской площади.

Однако, судя по комментариям одесситов, вопрос установления праздничной елки - очень спорный во время войны.

В комментариях к новости об установке на Дерибасовской новогодней елки одесситы поделились мнениями:

"И какой толк от этой елки? Когда война во дворе, тревоги, и не безопасно короче..? Лучше бы эти деньги пошли на ВСУ.

"детство один раз. И у наших детей это в войне. Уж и так лишили их обычного спокойного детства, пусть еще и праздника никакого не будет!

"Хорошо, все равно елку поставят 😂 что тут рассуждать", - пишут в комментариях одесситы.

К слову, 1 декабря, стало известно, что новогодние праздники в городе Черноморск пройдут без елки.

Известно, что это уже второй Новый год без главного украшения праздника на площади города.