2 декабря в Одессе прошел мирный пикет, на котором родственники военнослужащих выступили за право на демобилизацию после 18 месяцев службы. Участники акции потребовали принять законопроект, уточняющий сроки военной службы. Об этом сообщили в Телеграмм-канале Суспільного.

Приблизительно 40 человек собрались на Думской площади, представляя семьи военнослужащих. Жена одного из военных, Анастасия Чувакина, потребовала добровольной демобилизации после 18 месяцев службы.

"Мой муж находится на фронте, поэтому сегодня я здесь стою от его имени и в имени всех ребят, защищающих нашу страну. Мы активно взаимодействуем с властью, пишем обращение в Верховную раду, президент и Ставку. Нам отвечают, и мы видим определенные результаты, поэтому продолжаем работать. Нет намерения сдаваться», - рассказала Анастасия Чувакина.

Юлия Ляйпер, мать военного Павла Сахно, собирает подписи для обращения к власти с целью помочь военнослужащим вернуться домой.

Ирина Костенко, чья дочь находится на фронте, рассказала, что мэр города Геннадий Труханов во время одного из пикетов обещал выйти к ним депутатам, но так и не произошло.

"Мы выходили на первый пикет, и к нам вышел мэр и спросил: 'Почему вы собрались здесь?'. Мы сказали, что не мешаем и работаем здесь на Думской, где работают депутаты, которых мы выбираем. Он обещал сообщить депутатам, но ни разу к нам не выходил», - рассказала Ирина Костенко.

Анастасия Пилипенко, у которой на фронте служат сестра и муж, выразила надежду, что решение о демобилизации будет принято в ближайшее время, поскольку в марте следующего года муж будет на войне уже 1,5 года.

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