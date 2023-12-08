По обвинениям им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Стало известно, что в Одессе двое мужчин требовали деньги у призывников. В городе Одесса были задержаны двое мужчин, которые выдали себя за работников Службы безопасности Украины и требовали деньги от военнообязанных. Оба задержаны на месте происшествия.

Об этом сообщили в прессслужбах СБУ, Офиса генпрокурора и полиции Одесщины.

По предварительным данным следствия, задержанные пытались представить себя представителями СБУ и военкомата, требуя денег от потенциальных призывников. За разные суммы они обещали не привлекать их к уголовной ответственности за ложное уклонение от мобилизации. В случае отказа они угрожали физической расправой.

Правоохранители задокументировали вымогательство в 20 тысяч долларов от одного из потерпевших. Во время задержания в их владении были обнаружены поддельные удостоверения работников спецслужб, амуниция с эмблемами, мобильные телефоны и 4900 долларов.

Оба мужчины были задержаны и взяты под стражу. Им было сообщено о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 189 – вымогательство, совершенное организованной группой в условиях военного положения, ст. 146 – незаконное лишение свободы или похищение человека, ст. 353 – самовольное присвоение властных полномочий или звание должностного лица. По этим обвинениям им грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

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