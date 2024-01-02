Банкротированная компания "Черноморские авиалинии" решила выставить на аукцион один из своих самолетов – пассажирский самолет Як-42Д.

Оценено это воздушное средство стоимостью 1,39 миллиона гривен, хотя его летные возможности практически отсутствуют.

Этот самолет ЯК-42Д 1986 года выпуска выставили на аукцион как имущество банкротящейся компании "АК «Черноморские авиалинии»". Начальная цена лота почти 1,4 миллиона гривен, что делает его маловероятным для широкого участия. Из документов следует, что самолет раскомплектован, лишен двигателей и исключен из регистрации гражданских воздушных судов Украины.

В настоящее время этот самолет остается на стоянке одесского аэропорта. Что касается информации о компании "Черноморские авиалинии", следует отметить, что ранее они были известны как "Южные авиалинии". Фирма принадлежала владельцам из Российской Федерации и прославилась после трагедии в феврале 2013, когда их самолет разбился при посадке в Донецке. Этот инцидент привел к банкротству компании, которое было объявлено во избежание возмещения пострадавшим.

Статус банкрота "Черноморских авиалиний" был признан в начале 2021 года, и их имущество реализуется для погашения долгов. Самолет, выставленный на продажу, также фигурировал в судебном процессе, связанном с сговором должностных лиц Южной таможни и руководством авиакомпании "Черноморские авиалинии". В ходе досудебного расследования установлено, что на 10 августа 2018 балансовая стоимость этого самолета составляла 75 тысяч долларов.

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