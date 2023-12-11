На место происшествия была отправлена ​​следственно-оперативная группа отдела полиции №1.

В Одессе полицейские устанавливают обстоятельства гибели мужчины на железной дороге. Сегодня утром дежурный станции "Ивановский путепровод" сообщил правоохранителям о трагедии. Подробности уведомили в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

В результате наезда пассажирского поезда, следовавшего из столицы в Одессу, мужчина получил травмы, повлекшие его смерть.

Машинист сообщил, что, несмотря на своевременно поданные звуковые сигналы и примененное экстренное торможение, не удалось избежать наезда на находившегося на путях мужчину.

На место происшествия была отправлена ​​следственно-оперативная группа отдела полиции №1 Одесского районного управления полиции №1. В настоящее время полицейские устанавливают личность погибшего и полные обстоятельства происшествия.

Также решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта, если они повлекли гибель людей).

Напомним о другой трагедии в Одесской области. Известно, что автопроисшествие произошло в поселке Хлебодарском. Водитель грузового автомобиля "DAF" с полуприцепом совершил наезд на пешехода, когда он пересекал проезжую часть дороги в неустановленном месте.

Вызванные на место происшествия медики констатировали смерть потерпевшего.

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