В Одесской области женщина оставила полуторагодовалого ребенка подруге и скрылась.

В Одесской области женщина оставила своего ребенка подруге и скрылась, не объясняя куда.

Об этом уведомили в пресс-службе ГУ ЧП Украины в Одесской области.

Да, еще в середине ноября женщина с полуторагодовалой дочерью приехала в Одессу в гости к подруге.

В конце месяца женщина попросила подругу присмотреть за девочкой, а сама пойдет по делам.

Однако в тот день к ребенку горе-мать не вернулась.

Несколько дней подруга женщины заботилась о ребенке и пыталась найти его мать.

Когда все попытки закончились неудачей, она обратилась в полицию.

Ребенка поместили в городской специализированный дом.

Оказалось, что мать ребенка была в другой области и занималась своими делами.

Известно, что с женщиной провели профилактическую беседу и составили протокол за невыполнение родительских обязанностей.

Горе-матери грозит штраф.

Напомним, на Закарпатье полуторагодовалую девочку сбил грузовик, ее мать в это время была пьяна.

В Закарпатье водитель грузовика сбил полуторагодовалую девочку.

Ребенок выбежал на дорогу, об этом сообщили в полиции Закарпатья.

Страшное ДТП случилось, когда мама ребенка отвлеклась, женщина была в состоянии алкогольного опьянения

32-летняя местная со своим полуторагодовалым ребенком шла по улице.

В какой-то момент женщина отвлеклась, девочка вышла на дорогу, где попала под колеса грузовика.

Ребенок был госпитализирован в реанимацию, к сожалению, от полученных травм он умер. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Водителя поместили в изолятор временного содержания.

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