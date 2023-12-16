В Одесской области женщина оставила своего ребенка подруге и скрылась, не объясняя куда.
Об этом уведомили в пресс-службе ГУ ЧП Украины в Одесской области.
Да, еще в середине ноября женщина с полуторагодовалой дочерью приехала в Одессу в гости к подруге.
В конце месяца женщина попросила подругу присмотреть за девочкой, а сама пойдет по делам.
Однако в тот день к ребенку горе-мать не вернулась.
Несколько дней подруга женщины заботилась о ребенке и пыталась найти его мать.
Когда все попытки закончились неудачей, она обратилась в полицию.
Ребенка поместили в городской специализированный дом.
Оказалось, что мать ребенка была в другой области и занималась своими делами.
Известно, что с женщиной провели профилактическую беседу и составили протокол за невыполнение родительских обязанностей.
Горе-матери грозит штраф.
Напомним, на Закарпатье полуторагодовалую девочку сбил грузовик, ее мать в это время была пьяна.
В Закарпатье водитель грузовика сбил полуторагодовалую девочку.
Ребенок выбежал на дорогу, об этом сообщили в полиции Закарпатья.
Страшное ДТП случилось, когда мама ребенка отвлеклась, женщина была в состоянии алкогольного опьянения
32-летняя местная со своим полуторагодовалым ребенком шла по улице.
В какой-то момент женщина отвлеклась, девочка вышла на дорогу, где попала под колеса грузовика.
Ребенок был госпитализирован в реанимацию, к сожалению, от полученных травм он умер. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.
Водителя поместили в изолятор временного содержания.
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