В Украине, в частности в Одессе и области, выросли цены на некоторые фрукты, однако этот уровень подорожания еще не является конечным.

В Украине цена практически всех фруктов значительно выросла.

Самый ощутимый прирост цены наблюдается на яблоках, общий подъем цен на которых составил 42%.

Некоторые сорта этого фрукта подорожали даже более чем на 50% в год.

Цены на фрукты в Одессе и области тоже выросли, в середине декабря за килограмм яблок придется заплатить 15-30 гривен.

Выросли цены в Одессе и на такие фрукты:

слива - 20-50 гривен;

груши - 25-75 гривен;

виноград - 50-75 гривен;

лимоны - 30-65 гривен;

мандарины - 40-85 гривен;

апельсины - 50-80 гривен.

Источник: odessa-life.

Ранее эксперты сообщали, что даже с таким значительным подъемом цен, яблоко остается наиболее доступным фруктом для украинцев с большой разницей от других товаров этой категории.

На втором месте за ростом цен стоит мандарин, цены на которые выросли на треть в течение года. Апельсины, столовый виноград и бананы подорожали меньше – в среднем на 3-4% каждый.

Это объясняется высокой базой для сравнения, поскольку в прошлом году апельсины были достаточно дорогими. Кроме того, сезон апельсинов только начинается.

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Напомним, Украинцев ждут новые цены в магазинах, которые подорожают продукты.

Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.

Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.