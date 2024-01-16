В Украине цена практически всех фруктов значительно выросла.
Самый ощутимый прирост цены наблюдается на яблоках, общий подъем цен на которых составил 42%.
Некоторые сорта этого фрукта подорожали даже более чем на 50% в год.
Цены на фрукты в Одессе и области тоже выросли, в середине декабря за килограмм яблок придется заплатить 15-30 гривен.
Выросли цены в Одессе и на такие фрукты:
слива - 20-50 гривен;
груши - 25-75 гривен;
виноград - 50-75 гривен;
лимоны - 30-65 гривен;
мандарины - 40-85 гривен;
апельсины - 50-80 гривен.
Источник: odessa-life.
Ранее эксперты сообщали, что даже с таким значительным подъемом цен, яблоко остается наиболее доступным фруктом для украинцев с большой разницей от других товаров этой категории.
На втором месте за ростом цен стоит мандарин, цены на которые выросли на треть в течение года. Апельсины, столовый виноград и бананы подорожали меньше – в среднем на 3-4% каждый.
Это объясняется высокой базой для сравнения, поскольку в прошлом году апельсины были достаточно дорогими. Кроме того, сезон апельсинов только начинается.
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Напомним, Украинцев ждут новые цены в магазинах, которые подорожают продукты.
Как сообщала Politeka, популярный продукт начнет дорожать, за ним цены вырастут на другие товары.
Также Politeka писала, цены на отдельные виды овощей поползут вверх.