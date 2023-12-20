В Одесском горсовете предлагают демонтировать памятник Пушкину, что известно в настоящее время.

Так, в историко-топонимической комиссии Одесского горсовета на заседании 18 декабря было принято решение о сносе памятника Пушкину.

Депутаты горсовета должны рассмотреть предложение на ближайшей сессии.

Известно, что речь идет о памятнике Пушкину возле здания, посвященного поэту музея на одноименной улице.

Комиссия также постановила убрать «тень Пушкина» с перекрестка Ришельевской и Дерибасовской улиц.

Был рассмотрен вопрос относительно уместности изображения ордена Ленина на постаменте стелы на площади 10 апреля.

Члены комиссии предлагают декоммунизацию объекта.

Также известно, что памятнику Пушкину должны «приютить» во дворе сотрудники музея возле постамента, но в случае, если на памятник будут претендовать из Одесского литературного музея.

Источник: dumskaya.

К слову, в городе Одесса планируется осуществить переименование 84 объектов топонимики, окончательное решение по которым должны принять депутаты горсовета.

Так, в целом планируется переименовать 84 объекта, включая улицу Бочарова, которую планируют переименовать в честь героя Украины Владислава Бувалкина.

Больше объектов, которые могут получить новые названия, расположены в Хаджибейском районе Одессы — 37, в Пересыпском — 30, Киевском — 12 и в Приморском — пять.

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