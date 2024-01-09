Так, Киевский райсуд Одессы признал мужчину виновным в государственной измене.
Как стало известно из приговора суда, было установлено, что в конце января 2023 года обвиняемый с пророссийской позицией, переписывался в Telegram с россиянином, который собирал данные о стратегически важных объектах, в частности, воинских частях, заводах и объектах критической инфраструктуры в Одессе и области.
Известно, что за 100-150 долларов мужчина согласился передавать сведения о расположении украинских защитников.
27 января фигурант дела сфотографировал здание Малиновского военкомата и отправил фотографии россиянину и получил за них на банковскую карту 4 тысячи гривен.
Уже на следующий день, переписываясь с заказчиком, обвиняемый предложил подыскивать людей для выполнения подобных задач.
31 января злоумышленник производил фото и видео входа периметра пограничной воинской части.
Злоумышленник отправил материал, но деньги за это не успел получить, потому что в тот же день был разоблачен правоохранителями.
Во время судебного заседания мужчина полностью признал вину.
Суд учел признание вины и назначил смягченное наказание в виде 12 лет лишения свободы.
Напомним, что статья предусматривает 15 лет тюремного срока или пожизненное лишение свободы.
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