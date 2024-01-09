В Одессе на огромный срок осудили мужчину, решившего сфотографировать военкомат.

Так, Киевский райсуд Одессы признал мужчину виновным в государственной измене.

Как стало известно из приговора суда, было установлено, что в конце января 2023 года обвиняемый с пророссийской позицией, переписывался в Telegram с россиянином, который собирал данные о стратегически важных объектах, в частности, воинских частях, заводах и объектах критической инфраструктуры в Одессе и области.

Известно, что за 100-150 долларов мужчина согласился передавать сведения о расположении украинских защитников.

27 января фигурант дела сфотографировал здание Малиновского военкомата и отправил фотографии россиянину и получил за них на банковскую карту 4 тысячи гривен.

Уже на следующий день, переписываясь с заказчиком, обвиняемый предложил подыскивать людей для выполнения подобных задач.

31 января злоумышленник производил фото и видео входа периметра пограничной воинской части.

Злоумышленник отправил материал, но деньги за это не успел получить, потому что в тот же день был разоблачен правоохранителями.

Во время судебного заседания мужчина полностью признал вину.

Суд учел признание вины и назначил смягченное наказание в виде 12 лет лишения свободы.

Напомним, что статья предусматривает 15 лет тюремного срока или пожизненное лишение свободы.

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