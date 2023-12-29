Известно, что обломки сбитого беспилотника повредили многоэтажку, возник пожар.
Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, специалисты оперативно прибыли на место ЧП.
22 человека получили ранения, среди них двое детей – 6 и 8 лет.
Все пострадавшие получают помощь в медицинских учреждениях города. Двое раненых в тяжелом состоянии.
Из-за вражеского ракетного удара по Одессе три человека погибли.
Сообщается, что в Одессе обломки упали внутрь храма, где находился священник - он чудом не пострадал.
Видео опубликовал местный телеграмм-канал "Новости Одесса".
На обнародованном видео можно увидеть, что священнослужитель чудом успел отойти от места, где упал потолок, вследствие поражения обломками.
К слову, количество погибших растет после ужаса в Киеве.
Таким образом, количество погибших в результате ракетного удара возросло до 5.
Также уточняется, что количество пострадавших достигло тридцати.
Поисково-спасательная операция продолжается.
Добавим, ранее в МВД сообщили, что в Киеве из-под завалов разрушенного складского здания деблокировано еще одно тело погибшего человека.
Напомним, в Днепре произошло несколько пожаров в результате атаки 29 декабря.
В результате утренних ракетных обстрелов повреждения жилищной инфраструктуры и пострадавшие в Новомосковске, сообщает мэр города. В результате ракетных ударов по Днепру погибли и ранены.
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