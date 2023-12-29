Вечером, 28 декабря, вражеская армия запустила ударные дроны в Одесской области, а утром, 29 декабря, ракеты.

Известно, что обломки сбитого беспилотника повредили многоэтажку, возник пожар.

Как сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, специалисты оперативно прибыли на место ЧП.

22 человека получили ранения, среди них двое детей – 6 и 8 лет.

Все пострадавшие получают помощь в медицинских учреждениях города. Двое раненых в тяжелом состоянии.

Из-за вражеского ракетного удара по Одессе три человека погибли.

Сообщается, что в Одессе обломки упали внутрь храма, где находился священник - он чудом не пострадал.

Видео опубликовал местный телеграмм-канал "Новости Одесса".

На обнародованном видео можно увидеть, что священнослужитель чудом успел отойти от места, где упал потолок, вследствие поражения обломками.

К слову, количество погибших растет после ужаса в Киеве.

Таким образом, количество погибших в результате ракетного удара возросло до 5.

Также уточняется, что количество пострадавших достигло тридцати.

Поисково-спасательная операция продолжается.

Добавим, ранее в МВД сообщили, что в Киеве из-под завалов разрушенного складского здания деблокировано еще одно тело погибшего человека.

Напомним, в Днепре произошло несколько пожаров в результате атаки 29 декабря.

В результате утренних ракетных обстрелов повреждения жилищной инфраструктуры и пострадавшие в Новомосковске, сообщает мэр города. В результате ракетных ударов по Днепру погибли и ранены.

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