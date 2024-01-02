Директор гимназии рассказала, что парень был умным, добрым и одаренным.

В ночь на 1 января страна-агрессорка атаковала Одессу с помощью дронов-камикадзе. Атака привела к смерти 15-летнего школьника в собственной квартире. Парень стал единственной жертвой атаки "Шахедами" в Одессе.

Директор гимназии №7, Светлана Мельник, называет Дениса Мельника, ученика 10 класса, лицом, которое не имело в себе никаких отрицательных черт.

По ее словам, оккупанты лишили жизни Дениса в новогоднюю ночь, во время трагического события в его собственном доме. Все произошло перед глазами родителей.

Директор гимназии рассказала, что парень был умным, добрым и одаренным. Денис всегда был ответственным, готовым помочь своим сверстникам и взрослым.

Преподаватель подчеркнула, что Денис был стыдливым и вежливым, избегал центра внимания, но всегда готов прийти на помощь.

"Нам очень больно, что родители, воспитавшие такого прекрасного сына, брат, бабушка, родные, друзья, одноклассники, учителя, мы все, кто его знал, испытали эту невыразимую боль!" – выразила свое соболезнование преподавательница.

Напомним, что в ночь на 1 января россия совершила массированную атаку на Украину с помощью дронов. Одесса тоже попала под удар. Местные власти сообщили о попадании в жилые дома на пяти локациях, что привело к пожарам. Несколько жителей получили ранения, а один человек погиб. В Одесской области сбили в общей сложности 28 беспилотников.

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