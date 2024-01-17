Женщина рассказала, что взрывов в Одессе было два, а они с мужем вовремя спрятали детей в ванной.

Жительница Одессы поделилась свидетельством момента, когда российский дрон ударил в ее дом в ночь на 17 января. Она указала на два мощных взрыва, интенсивный свет и обрушение стекла. Женщина описала страх, который она ощутила, и отметила, что ее дети остались в шокированном состоянии. Об этом одесситка рассказала в комментарии "Радіо Свобода".

Женщина рассказала, что взрывов было два. Они с мужем вовремя спрятали детей в ванной. Малыши впервые испугались так сильно. Когда семья начала выбегать из подъезда все были в бешеном шоке и разбегались в разные стороны. На улице стоял запах горелого и газа.

"Сильный удар и яркий свет. Как прожекторами многими сразу осветили квартиру. Дверь все открылась в квартире, а стекла выбило. Мы быстро забрали детей и скрылись в ванной. Как раз вовремя, ведь почти сразу раздался новый взрыв. Дети очень испуганы. Старший сын постоянно просил нас никуда не уходить и не оставлять их одних. Я еще такими напуганными не видела своих детей за два года войны», – отметила она.

Напомним, что в результате дроновой атаки россиян в ночь на 17 января многоэтажный дом в Одессе потерпел значительные разрушения, с пожарами в квартирах одесситов и повреждением теплотрассы. Отмечается, что пораженное здание больше не имеет целых квартир. Некоторые обломки нанесли ущерб тепловой сети.

Из-за атаки в нескольких квартирах возникли пожары, а взрывная волна повредила восемь частных автомобилей, четыре из которых полностью сгорели.

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